Geschäftsleben in Oberkärnten Diese Innungsmeisterin ist maßgeschneidert

Birgit Moser ist Innungsmeisterin der Schneider in Kärnten und hat selbst kürzlich bei einem Haute Couture Wettbewerb gewonnen © KK/Daniel Weiss

Ich habe tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Birgit Moser. Die Schneidermeisterin hat 2014 ihr Atelier „Schneiderkunst“ in Lendorf eröffnet. Zuvor war die Modeschule-Absolventin in den Theaterwerkstätten des Burgtheaters, der Staatsoper in Wien, in Graz und als Kostümassistentin in Deutschland und in der Schweiz tätig.

