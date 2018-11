Facebook

117 Päckchen werden Kinderaugen zum Leuchten bringen: Die fleißigen Sammler sind Elias Resch und David Gotthardt © KK/Stadtbibliothek Hermagor, Zerza

Weihnachten im Schuhkarton. Diese Aktion hat sich mittlerweile in Oberkärnten dank fleißiger Unterstützer etabliert. Allein in der Sammelstelle in Hermagor - der Stadtbibliothek Hermagor - wurden 117 Weihnachtspäckchen abgegeben. Die Kartons werden von einer Spedition abgeholt und zu Not leidenden Kindern nach Südosteuropa transportiert. Kindergärten, Schulen, Waisenhäuser und kinderreiche Familien werden so unterstützt. Die kleinen Geschenke verbreiten Freude und sorgen für leuchtende Kinderaugen. Diese weltweit größte Geschenkaktion für Kinder in Not wird von der Stadtbibliothek Hermagor bereits zum 23. Mal unterstützt.

