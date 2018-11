Facebook

Gmünd war am Montag bereits leicht "angezuckert" © MARTINA PIRKER

Die aus Russland eingesickerte Kaltluft sorgt im westlichen Mittelmeerraum für rege Tiefdrucktätigkeit und das betrifft uns natürlich an der Alpensüdseite. Es schneit verbreitet, vor allem zu Beginn des Tages mitunter auch mäßig stark. Überall in Oberkärnten ist der eine oder andere Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Am meisten schneit es im unteren Gailtal und rund ums Gitschtal.