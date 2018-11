Facebook

Schlägerei um Taxi © Christian Müller - Fotolia

Am Freitagnachmittag wollte ein alkoholisierter 26-jähriger Mann in Spittal in ein bereits belegtes Taxi einsteigen. Da ihm dies der Taxilenker verweigerte, schlug der 26-Jährige gegen das Fahrzeug.