Das Großprojekt „ Rathausmarkt“ im Spittaler Zentrum geht 2019 in die zweite Baustufe. Gegenüber der jetzigen Baustelle hinter den denkmalgeschützten Umfahrer-Häusern © Nicole Kari

Gibt es in Spittal einen Platz oder eine Straße mit Frauen-Namen? – Nein. Und das ist vielen Bürgern und Initiativen ein Dorn im Auge. Seit Jahren fordern sie, dass sich der Gemeinderat dieses Themas annimmt. Sogar ein Projekt von Studenten der Fachhochschule Kärnten widmete sich den Straßennamen der Stadt. Jetzt kommt frischer Wind in diese Sache. Beim Großprojekt „Wohn- und Geschäftsgebäude Rathausmarkt“ von Bauherr Hermann Regger im Spittaler Zentrum geht es im kommenden Jahr in die nächste Baustufe. Hinter den sogenannten Umfahrer-Häusern, die unter Denkmalschutz gestellt sind, soll das Gebäude, in dem das Jugendservice Spittal untergebracht ist, abgerissen und die gesamte Fläche umgestaltet werden. Bauverhandelt wurde die zweite Baustufe noch nicht. Pläne dafür liegen aber vor. In diesem Zuge entsteht ein Platz, der nun benannt werden soll. Fix ist bereits, dass die Wahl auf eine Frau fallen wird.

