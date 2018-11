Der erste Perchtenlauf der Saison in Rennweg eskalierte mit Verletzten. Gleich über den Berg – in Malta – gibt es das nächste Höllentreffen mit 31 Gruppen. Strenge Auflagen werden eingehalten.

Zum Lauf nach Malta kommen 31 Gruppen. Polizei und Security sollen für Ordnung sorgen © KK/Rudi Feistritzer

Ein paar schwarze Schafe gibt es immer. Aber wir ziehen es durch wie gehabt“, sagt Kurt Egger, Obmann der Perchtengruppe Maltatal, die am 24. November ihren Lauf in Malta veranstaltet. Etwas mulmig könnte es den Verantwortlichen dabei schon werden, blickt man einige Tage zurück in das benachbarte Rennweg. Dort eskalierte der Perchtenlauf und sorgte mit Verletzten, Sachbeschädigungen, Anzeigen wegen Alkoholausschanks an Jugendliche und Diebstahl des Polizeiauto-Kennzeichens österreichweit für Schlagzeilen. 30 Gruppen waren dort am Start. Für Malta haben sich sogar 31 angemeldet.

