Ein Mahnmal an Egger Alm Straße erinnert an Serben und Russen, die im Ersten Weltkrieg im Gailtal Schwerstarbeit leisteten.

Soldaten des Jägerbataillons 26 hatten die Gedenkstätte als Mahnung errichtet, dass solche kriegerischen Ereignisse nie wiederkehren dürfen © Leopold Salcher

Gerade in diesen Tagen – 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges – werden in Erinnerung an viele Kriegstote Kränze niedergelegt. In der Erinnerungskultur finden Kriegsgefangene hingegen kaum Beachtung. Im Fritzendorfer Rauth nahe der Egger Alm Straße bei Hermagor erinnert aber eine Gedenkstätte an drei unbekannte russische Gefangene und die Lagerköchin Gizela Sakovsek. Ihrer wurde bei einer Segnung mit Militärpfarrer Emmanuel Longin, zahlreichen Bürgern und militärischen Vertretern gedacht.