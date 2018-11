Investor will das Printschitz-Haus, früher waren dort Quelle und Woolworth, am Spittaler Hauptplatz beleben.

Wolfgang Murauer auf dem Dach des Hauses © Claudia Lux

In den 1960er-Jahren war das Printschitz-Gebäude in Spittal eine Sensation: das erste Kaufhaus mit Importware und großen Schaufensterflächen. Jetzt steht es schon seit Jahren leer. Ein nicht näher genannter Bauträger will das Haus mitten am Spittaler Hauptplatz nun wieder beleben.

