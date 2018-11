Facebook

In der neuen DM-Filiale werden sechs Mitarbeiter tätig sein © Camilla Kleinsasser

Bisher hat „DM Drogeriemarkt“ in Spittal zwei, in Hermagor eine Filiale betrieben. Nun kommt in Altenmarkt bei Möllbrücke im Lurnfeld die erste Filiale außerhalb der beiden Oberkärntner Bezirkshauptstädte dazu.

Seit Wochen wird am Standort gebaut. „Geografisch bietet sich dieser bestens an, da Kunden nun auch zwischen Lienz und Spittal eine Filiale besuchen können“, begründet DM die Standortwahl auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Hinzu kommt ein attraktives Einkaufsumfeld mit Discounter „Lidl“ nebenan, „Billa“ und „Adeg“ sowie einer Tankstelle und Apotheke im näheren Umfeld. „Die Geschäfte ergänzen sich gut. Der Standort hier am Schnittpunkt zwischen Möll- und Drautal ist sehr attraktiv geworden. Besonders positiv hervorzuheben sind die entstehenden Arbeitsplätze“, freut sich Bürgermeister Gerald Preimel.

