Wetter Die Sonne kämpft sich durch Hochnebel

Beste Bedingungen in den Bergen © Michaela Viertler

An der Südseite eines Hochdruckgebietes über Nordeuropa strömt mit einer Ostströmung recht frische Luft zu uns ins Land. Dabei ziehen vom Osten her dichte Hochnebelfelder westwärts und verdecken vielerorts die Sonne. Zu dieser Jahreszeit ist die Sonne eher schwach und daher kann der Hochnebel auch zäher sein. Trotzdem sollte er sich im Verlauf des Tages zumeist auflösen können. Außerhalb des Hochnebels gibt es hingegen viel Sonnenschein zu genießen und Wolken spielen kaum eine Rolle. "Deshalb sind vor allem auf den hoch liegenden Bergen die Bedingungen am günstigsten", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten. Die Temperaturen sind herbstlich geprägt und erreichen zum Beispiel in Greifenburg am Nachmittag Werte um +6 Grad.