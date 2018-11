Facebook

Herbsttag am Kinderspielplatz im Spittaler Stadtpark © Nicole Kari

Der Hochdruckeinfluss beschert uns heute, Donnerstag, voraussichtlich sehr freundliches und damit auch sonniges Wetter. Unsicherheitsfaktor ist aber Hochnebel, der durch das Drau- und Gailtal westwärts wandern dürfte. Sollte er wirklich auftreten, dann ist ein solcher Hochnebel im November oft sehr zäh und stört die Sonne länger. Gibt es keinen Hochnebel, dann bietet uns der Donnerstag viel Sonnenschein und richtige Wolken sind kaum ein Thema. "Am besten sind die Wetterbedingungen sicherlich im Hochgebirge und daher sind auch Wanderungen oder Bergtouren empfehlenswert", meint der Wetterexperte Reinhard Prugger. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag im Drautal Werte nahe der 10 Grad Marke. Es ist nun also doch schon herbstlicher.