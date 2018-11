Facebook

Hotel Alber in Mallnitz ist insolvent. © Markus Traussnig

Gegen den traditionsreichen Hotelbetrieb Alber in Mallnitz wurde am 13. November das Insolvenzverfahren eingeleitet. Die Gläubiger haben den Sanierungsplan mehrheitlich angenommen. Sie erhalten demnach eine Quote von 20 Prozent, ausbezahlt in vier Raten. Insgesamt wurden von 38 Gläubigern und 23 Dienstnehmern Forderungen in der Höhe von rund 1,5 Millionen Euro angemeldet und anerkannt. Das Sanierungsplanerfordernis beläuft sich auf rund 146.700 Euro