Die Aufräumarbeiten laufen. Derzeit verschaffen sich die Behörden einen Überblick über die Schäden. Das Ausmaß ist enorm © APA/ Johann Groder

Nach den Naturkatastrophen in Oberkärnten sind viele Menschen da, die helfen wollen. Gemeinden und Bezirkshauptmannschaften (BH) sind am Organisieren. Die Soforthilfe vom Land, „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ wurde um eine Million Euro aufgestockt. Hier werden kleinere Beträge von 1000 bis 5000 Euro ausgeschüttet. „Möglichst sofort“, wie die Pressesprecherin von Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner, Claudia Grabner, betont. „Es ist ein Antragsformular bei den Gemeinden auszufüllen. Die Angabe der Schadenshöhe beruht auf einer vorläufigen Schätzung, die von den Bürgermeistern durch ihre Unterschrift zu bestätigen ist. So kann das Geld schnell ausbezahlt werden“, heißt es vom Land. „Aber das ist auch für mich schwer zu schätzen“, sagt der Rangersdorfer Bürgermeister Franz Zlöbl.

