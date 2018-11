Facebook

Andrea Volpini (Vizepräsidentin), Gabriele Staudacher (Schatzmeisterin), Barbara Kreiner, Elisabeth Schurian (Präsidentin), Inge Fian (Gründungspräsidentin), Elisabeth Sommeregger, Sissy Rosam © KK/Soroptimist Club

Am 25. November wird der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen begangen. Orange beleuchtete Gebäude und Wahrzeichen sollen dann bis zum 10. Dezember (Tag der Menschenrechte) das Thema Gewalt an Frauen ins Zentrum rücken. Die Damen der Soroptimist Clubs in Spittal mit Präsidentin Elisabeth Schurian und Hermagor mit Susanne Kühne setzen ein Zeichen. Vom 24. bis 28. November wird das Schloss Porcia in Spittal in Orange erstrahlen. In Hermagor wird das Rathaus beleuchtet. Auch die bekannte Schauspielerin Ursula Strauss ist Sprachrohr für die UN Women Kampagne „Orange the World“: „Gewalt an Frauen und Mädchen darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Weltweit ist jede dritte Frau Opfer psychischer, physischer oder sexueller Gewalt.“

Am 24. November findet in der Blumenwerkstatt in Radenthein ein Aktionstag „Gegen Gewalt an Frauen“ statt. Von 10 bis 15 Uhr wird Kürbissuppe ausgegeben. Der Reinerlös dieser Aktion kommt dem Verein vitamin R in Radenthein zugute. Die Damen vom Soroptimist Club unter Präsidentin Susanne Kühne Foto © KK/Soroptimist Club