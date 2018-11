Perchtengruppe Rennweg kündigt Konsequenzen an. Im kommenden Jahr dürfen einige Gruppen nicht mehr teilnehmen. Die Security wird aufgestockt.

Nach Chaos in Rennweg

Hitzige Stimmung beim Perchtenlauf in Rennweg am Katschberg © Perchtengruppe Rennweg

Nach Schlägereien, Verletzungen und zahlreichen Anzeigen am Rande des Perchtenlaufs in Rennweg am Samstagabend sind die Verantwortlichen um Schadensbegrenzung bemüht. „Für die Betroffenen tut mir das sehr leid“, sagt Armin Payer, Obmann der Perchtengruppe Rennweg, die den Perchtenlauf jedes Jahr veranstaltet. Von dem Ansturm sei man überrascht gewesen, obwohl auch im Vorjahr ähnlich viel los war. „Da gab es aber keine Zwischenfälle. Wir haben auch diesmal Bescheide bekommen und alle Auflagen erfüllt, hatten wie vorgeschrieben drei Security-Leute und Sanitäter vor Ort“, sagt Payer. Vor dem Lauf habe man noch zur Besonnenheit aufgerufen. „Jeder Obmann musste für seine Perchtengruppe unterschreiben.“ Geholfen hat das offenbar nur bedingt.

