Fabio Thaler aus Lienz ist verzweifelt. Sein teures E-Bike wurde in Lienz gestohlen. Seit Monaten sucht er danach. Nun gibt es eine neue Spur: Sein Fahrrad wurde in Kärnten gesichtet. Wer hat Hinweise?

Fabio Thaler sucht seit Juni nach seinem E-Bike © KK/Thaler

Fabian Thaler sucht seit Monaten nach seinem Fahrrad, und das hartnäckig. Der Grund: es war teuer. Im Juni wurde sein Rad der Marke Haibike X-Duro Dwnhll vor dem Kolpinghaus in Lienz gestohlen. "Die Polizei kann mir nicht helfen, deswegen starte ich selbst meine Suchaktion", schildert der Schüler. Endlich gibt es einen Lichtblick: "Vor zwei Wochen wurde mein E-Bike in Kärnten gesehen. Es muss so sein, weil ein solches Rad fährt nicht oft herum." Thaler freut sich über jeden Hinweis, der ihn auf die Fährte seines E-Bikes führt. Telefonnummer: 0660-702 33 40.