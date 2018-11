Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In extrem steilem Gelände müsssen die Soldaten des Forsttrupps von Heeresbergführern gesichert werden © (c) Michael Steinberger

Die Gefahr von Verklausungen – sollte es erneut zu starken Niederschlägen kommen – ist im Schul-, Lederer- und Angererbach in der Gemeinde Mörtschach besonders hoch. Daher wurden rund 56 Villacher Pioniere angefordert, die diese drei Wildbäche von Baumstämmen und -wurzeln befreien. Einsatzleiter ist Hauptmann Paul Gabriel: „Durch den Sturm Ende Oktober landeten viele geknickte Baumstämme, aber auch Bäume samt Wurzeln in den Bachbetten. Unsere Aufgabe ist es, sie zu zerkleinern, und mit Seilwinden aus den Bächen abzutransportieren.“ Gearbeitet wird teilweise in extrem steilem Gelände, daher stehen Bergführer des Bundesheeres im Einsatz, welche die Soldaten, die mit der Motorsäge arbeiten, am Seil sichern.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.