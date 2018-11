Einen Film über das Gottscheerland gibt es in Afritz am See zu sehen, Musicalhits sind in Spittal hören, Theater wird in Radenthein gespielt, Partystimmung pur heißt es in Berg und die Drautalperle feiert Jubiläum.

Der Film dokumentiert die Geschichte einer Kultur © KK/Leustik-Zavodnik

Gottscheabar Lont - Das verlorene Kulturerbe

Am Freitag, den 16. November findet im Kultursaal in Afritz am See, um 19 Uhr, eine Filmvorführung statt. Gezeigt wird "Gottscheabar Lont - Das verlorene Kulturerbe". Der Dokumentarfilm von Produzent Hermann Leustik und Regisseur Uros Zavodnik widmet sich dem fast verlorenen Kulturerbe der Gottscheer, wobei die Erzählung in der ebenso fast verlorenen Sprache, dem Gottscheerischen, gehalten wird und mit Untertiteln versehen ist. Der Eintritt ist frei.

Musicorum Porcia

Im Rahmen der Reihe Musicorum Porcia findet am Freitag, den 16. November, um 19.30 Uhr, im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia, ein Konzert unter dem Motto "Musical goes unplugged" statt. Sabine Neibersch tritt gemeinsam mit Michael Sablatnig (Gitarre), Stefan Gfrerrer (Bass) und Klaus Lippitsch (Percussion) auf. Karten sind um 14 bzw. 8 Euro im Porcia Kartenbüro erhältlich.

"Der Himmel wartet nicht"

Der Kulturverein St. Peter ob Radenthein bringt heuer das Stück "Der Himmel wartet nicht" von Sebastian Kolb und Markus Scheble auf die Bühne. Die "Geist-reiche" Komödie wird am Freitag, den 16. November und am Samstag, den 17. November, um 19.30 Uhr, im Kulturstadl in St. Peter aufgeführt. Weitere Termine sind: Freitag, 23., Samstag, 24., Freitag, 30. November und Samstag, 1. Dezember. Karten können unter Tel. 0699-11 14 44 40 reserviert werden. Der Eintritt beträgt 12 Euro.

Nacht der Jugend

Partystimmung pur gibt es am Samstag, den 17. November, ab 21 Uhr, im Treff.Berg im Drautal bei der Nacht der Jugend. Für musikalische Unterhaltung sorgen "Die jungen Mölltaler". Eintrittskarten sind in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen und an der Abendkassa um 10 Euro erhältlich.

10 Jahre Drautalperle Spittal

Die Drautalperle in Spittal feiert den zehnten Geburtstag am Samstag, den 17, November, ab 11 Uhr, mit einem Antenne Kärnten DJ, einer gemischten Schwimmstaffel, einem Rutschenwettbewerb, Aquagymnastik mit Tanz, Probemassagen und vielem mehr.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/k/kultur/wohin