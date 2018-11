Wetter Es bleibt zu warm für den November

Facebook

Bei diesem November-Wetter staunen selbst die Naturgeister - auch, wenn sie aus Holz sind. © Lux

Es baut sich nachhaltig ein Hochdruckgebiet auf. In diesem sammelt sich sehr trockene und vorerst auch noch für die Jahreszeit sehr milde Luft an. Bei ganztags strahlendem Sonnenschein zeigen sich, wenn überhaupt, höchstens einzelne harmlose Wölkchen am Himmel. Nur im Drautal und im Gailtal hält sich abschnittsweise Hochnebel. "Nebel und Hochnebel sind daher die einzigen Unsicherheitsfaktoren", sagt der Wetterfachmann Werner Troger. Bei den Temperaturen tut sich nicht allzu viel. Irgendwann in der nächsten Zeit wird sich sicherlich kältere Luft bei uns bemerkbar machen. Doch bis sie definitiv bei uns eintrifft, strömt vorerst noch vergleichsweise milde Luft zu uns. Nicht nur in Obervellach wird einmal mehr die 10-Grad-Marke deutlich geknackt. In den Morgenstunden bleibt es immer noch weitgehend frostfrei.