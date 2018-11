Die Leiter der Bezirksforstinspektionen appellieren an die koordinierte Beseitigung der Sturmschäden und den Abtransport des Holzes.

Verstopfte Geschiebesperren, Windwürfe und von Erdrutschen verlegte Forststraßen im Mölltal © KK/BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT

Ende Oktober wurde Oberkärnten bereits vom dritten großen Sturmereignis binnen zehn Jahren heimgesucht. Der wirtschaftliche Schaden, den viele Bauern erlitten haben, wird noch für die nachfolgenden Generationen negative Auswirkungen haben. Um Bauern über eine koordinierte Vorgangsweise bei der Schadensaufarbeitung zu beraten, veranstaltete der Spittaler Bezirkshauptmann Klaus Brandner gemeinsam mit seinen Mitarbeitern in Irschen und Mörtschach Infoabende. Mit einer Million Festmeter Schadholz ist in Kärnten zu rechnen, in Italien geht man von 20 Millionen aus, betroffen sind auch Osttirol und die Steiermark.

