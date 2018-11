Alexander Pointner, der ehemalige Cheftrainer der Skispringer, spricht offen über den Verlust Tochter. Sie litt an Depressionen. In seinem Buch "Mut zur Klarheit" arbeitet er dieses Thema auf.

Pointner spricht offen über den Verlust seiner Tochter © (c) willi pleschberger

Anlässlich 20 Jahre FamiliJa – Familienforum Mölltal, stellt Alexander Pointner in Mühldorf sein Buch „Mut zur Klarheit“ vor. Der ehemalige Cheftrainer der österreichischen Skispringer schildert darin, wie er nach dem Höhenflug als erfolgreicher Coach völlig unerwartet mit einem schweren Schicksalsschlag konfrontiert wurde. Seine Tochter Nina erkrankte Ende 2014 an einer Depression. „Sie bekam zwar sofort professionelle Hilfe, aber am 5. November 2014 fasste sie den Entschluss, Suizid zu verüben. Das war der schrecklichste Moment unseres Lebens. Niemand von uns konnte sich vorstellen, dass sie diesen Schritt machen würde“, schildert Pointner. Im Dezember 2015 starb die 17-Jährige, die über ein Jahr im Wachkoma lag, an den Folgen des Suizidversuches. Seine Lebensgeschichte erzählt Pointner am 16. November um 19 Uhr im Kulturhaus Mühldorf.