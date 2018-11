Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolfoto © APA/Georg Hochmuth

In der Nacht auf Sonntag brachen vier Männer in ein Bürogebäude einer Holzbaufirma in der Gemeinde Hermagor-Presseggersee ein. Mit mitgebrachten Winkelschleifern schnitten sie drei Tresore auf. Durch die Rauch- und Hitzeentwicklung lösten sie dabei die Brandmeldeanlage aus und flüchteten in einem PKW mit der Beute (Bargeld in Höhe von mehr als tausend Euro).

Lange konnten die Männer sich nicht freuen. Im Zuge der Fahndung wurden sie im Ortsgebiet von Lendorf von Beamten der Polizei Möllbrücke angehalten und festgenommen. Bei den Tätern handelt es sich um vier rumänische Staatsbürger (zwischen 26 und 31 Jahre alt). Das gestohlene Bargeld wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen führten Beamte der Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten durch. Den Beschuldigten konnten in weiterer Folge zwei weitere Firmeneinbrüche (Tischlerei und KFZ-Werkstätte) in Arnoldstein nachgewiesen werden. Die Täter haben dort das für den Einbruch in die Holzbaufirma benötigte Einbruchswerkzeug gestohlen.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurden die vier Männer in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert worden.