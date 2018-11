Kartenvorverkauf für die Faschingssitzungen der Penker Stenker ist am Samstag, 17. November, um 10 Uhr in der Dorfarena Penk.

Die Penker Stenker holten sich am Sonntag auch den Gemeindeschlüssel © KK/Privat

Gegen den Ansturm der 25 Mitglieder zählenden „Penker Stenker“ auf das Gemeindeamt in Reißeck am Sonntag konnte sich Vizebürgermeister Thomas Stefan nicht lange wehren. Er rückte den Schlüssel für die Gemeindekasse an Faschingskanzler Christoph Raunig heraus. „Wir bringen die Kasse am Aschermittwoch vollgefüllt wieder zurück“, versprach Raunig vor Publikum. Der gute Geist der Narren, Rosalia Egger, tischte dazu Krapfen auf. Begleitet wurden die Penker Stenker heuer von einer neuen Garde.