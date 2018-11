Ein Tscheche stürzte beim Bergsteigen am Großglockner in sein Sicherungsseil und verletzte sich am Fuß. Ein Aufstieg war nicht mehr möglich. Seine Freunde brachten ihn zum Ausgangspunkt zurück und alarmierten die Rettungskräfte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Bergrettung Kärnten/Rauter

Eine fünfköpfige tschechische Bergsteigergruppe stieg am Samstag von Heiligenblut am Großglockner aus über das Glocknerkees bis zur Biwakschachtel in der Nordwand des Großglockners auf, wo sie nächtigten. Am Samstag ging die Tour weiter. Gegen 6.30 Uhr stürzte ein 44-jähriger Alpinist der Gruppe beim Vorstieg in der Aschenbrennerroute rund 15 Meter in das Sicherungsseil. Dabei verletzte er sich am rechten Sprunggelenk und konnte den Aufstieg nicht mehr fortsetzen.