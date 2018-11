Facebook

Das Fußballspiel TSU Nikolsdorf gegen FC Mölltal geht in die Verlängerung - am Bezirksgericht Lienz. Am 5. Dezember müssen sich dort zwei

Männer (45 und 22 Jahre) verantworten. Die Staatsanwaltschaft (StA) Innsbruck hat gegen die beiden Kroaten Strafantrag wegen fahrlässiger Körperverletzung eingebracht, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hansjörg Mayr. Der Prozess ist das Ergebnis des letzten Matches der Teams auf dem Rasen: Am 2. Juni waren die Mölltaler bei Nikolsdorf zu Gast. Kurz vor Ende eskalierte das Spiel.

