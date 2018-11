Jeder kann die Aktion mit einem Packerl unterstützen. Es gibt Sammelstellen in Spittal, Dellach/Gail, Hermagor.

Elda und Sina Gasser sammeln für Weihnachten im Schuhkarton © KK/Gasser

Kleidung, Süßigkeiten, Spielzeug, Kuscheltiere und Hygieneartikel. Kaum zu glauben, was alles in einen Schuhkarton passt. Schön verpackt bereiten diese Schachteln armen Kindern in Europa eine Weihnachtsfreude.

Über die Aktion Weihnachten im Schuhkarton werden derzeit wieder Spenden gesammelt und von Helfern transportfertig gemacht.

Die Spittalerin Sina Gasser hat mit ihrer Mutter Elda sowie Elisabeth und Katja Regittnig bereits über 200 Pakete geschnürt, die zu Hause aufgetürmt auf die Speditionsfirma warten. Im vergangenen Jahr kamen allein im Spittaler Raum 552 Kartons zusammen. Die engagierte Verwaltungsbedienstete Sina Gasser reiste sogar nach Bulgarien, um dort ihre Schuhkartons an bedürftige Kinder zu verteilen: „Heuer geht sich das nicht aus. Eine solche Reise ist natürlich auch eine Geldsache. Aber vielleicht im nächsten Jahr wieder.“

Packerln für Buben gesucht

Bis 23. November nimmt Gasser mit ihren Helfern noch Geschenke entgegen. Vor allem für Burschen zwischen zehn und vierzehn Jahren werden noch dringend Schuhkartons gebraucht, denn „auch in diesem Alter ist man noch Kind“. Abgabestelle ist die Christliche Bücherstube in der Bahnhofstraße in Spittal. Informationen zur Aktion gibt Gasser unter der Telefonnummer 0676-702 79 57.

Sammelstellen im Gailtal

In Dellach im Gailtal hat Rita Saueregger eine Sammelstelle eingerichtet. Abgabestellen sind bis 15. November der Kindergarten in Dellach oder die Stadtbibliothek Hermagor.

