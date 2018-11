Die Gemeinde Weißensee wurde mit einem European Energy Award in Gold ausgezeichnet, die Gemeinde Krems in Kärnten mit jenem in Silber.

Vertreter der Gemeinde Weißensee nahmen den Preis in Baden in Niederösterreich entgegen © BMNT/APA/Arman Rastegar

Über eine besondere Auszeichnung, nämlich den European Energy Award in Gold, freut sich die Gemeinde Weißensee. Sie ist eine von 14 österreichischen Kommunen, die am e5-Programm der energieeffizienten Gemeinden teilnehmen und mehr als 75 Prozent aller möglichen energie- und klimarelevanten Maßnahmen umsetzt. Vorzeigeprojekt ist etwa die Errichtung des Kindergartens in Passivhausbauweise und das Projekt „Sanfte Mobilität“, das zeigt, wie Tourismus in Einklang mit umweltfreundlicher Bewegung funktioniert. Auch die Energiepolitik ist an Nachhaltigkeit ausgerichtet. Neben der Erhöhung der Energieeffizienz gehört der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energie - wie Biomasse und Solarenergie - zu den wichtigen Strategien.