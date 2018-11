Der Nachmittag bietet sich noch zum Wandern an. Die Temperaturen liegen zwischen zehn und 14 Grad.

© KK/Günter Brunner

Vorerst gibt es über den Niederungen vor allem des Drau- und Gailtals ein paar dichtere Hochnebelfelder, die sich tagsüber zumeist auflösen sollten. Außerhalb des Nebels scheint aber oft die Sonne und nach einer nicht allzu kalten Nacht steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag merklich an und erreichen für die Jahreszeit recht beachtliche Werte. Zum Beispiel sind im Raum Spittal an der Drau durchaus 13 Grad am Nachmittag möglich.