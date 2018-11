Auf denkmalgeschütztem Hof in Apriach liegt Radonwert über dem 14-fachen des Richtwerts. Experten waren vor Ort, um Maßnahmen zu treffen.

Hof von Christian und Christiane Gorgasser muss saniert werden © Nicole Kari

Das 350 Jahre alte Bauernhaus, vulgo Fresser, mit Stall und kleiner Kapelle von Christian und Christiane Gorgasser in Heiligenblut wurde unter Denkmalschutz gestellt. „Das Haus ist direkt auf die Erde gebaut. Unter dem alten Holzboden ist das blanke Erdreich“, schildert die Familie. Das dürfte mit ein Grund für die hohe Radonkonzentration in den Wohnräumen sein. Eine Messung hat ergeben, dass der zulässige Richtwert in der Luft um das 14-fache überschritten wird. Auf lange Zeit gesehen stellt dies ein Gesundheitsrisiko dar.

