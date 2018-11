1978 machte sich Friseurmeisterin Erika Camaur in Spittal selbstständig und bildete in dieser Zeit 70 Lehrlinge aus. Zum Jubiläum stellten sich viele Gratulanten ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dietmar Koschitz, Erika Camaur, Georg Wilhelmer, Marianne Rud, Birgit Mosser und Rudolf Oberlojer feierten Jubiläum © RIE-PRESS

Bereits seit 40 Jahren verwöhnt Friseurmeisterin Erika Camaur ihre Kunden in Spittal. Dieses besondere Jubiläum spornte die zehn Mitarbeiterinnen dazu an, selbst an jedem Tag dieser Jubiläumswoche Frisurentrends aus den vergangenen vier Jahrzehnten zu tragen. Während dieser Zeit bildete Erika Camaur 70 Lehrlinge aus und gab ihr Können an unzählige Mitarbeiter weiter. Das würdigten auch Georg Wilhelmer, Innungsmeister der Friseure, Bezirksinnungsvertreter Dietmar Koschitz, Birgit Mosser von der Fachberufsschule der Friseure sowie Rudolf Oberlojer von der Wirtschaftskammer, die sich mit Glückwünschen einstellten.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.