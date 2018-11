Facebook

Der Spätherbst bleibt sonnig und mild © Jürgen Fuchs, Kleine Zeitung

Der Luftdruck steigt leicht. Eine in die südwestliche Höhenströmung eingelagerte Wetterfront löst sich unter Hochdruckeinfluss weitgehend auf und hat somit kaum einen Einfluss auf unser Wettergeschehen. "Unklar ist allerdings die detaillierte Entwicklung der Bewölkungsverhältnisse", prognostiziert der Wetterexperte Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Vielfach bessert sich das Wetter und die Sonne kommt daher nach Nebelauflösung überall öfter zum Vorschein. Durchziehende Wolkenfelder bleiben harmlos. Weiterhin ist es zu mild für die herrschende Jahreszeit: Die Temperaturhöchstwerte liegen am Nachmittag etwa in Steinfeld im Drautal bei etwa 13 Grad.