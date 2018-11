Facebook

Roman und Elfi Urbancic: "Das war einmal unser Wohnzimmer" © Leopold Salcher

Die Realität ist brutal und schmerzt. An die 35 Häuser in Rattendorf und Jenig sind von der Unwetterflut betroffen, 25 davon schwer. Die gefluteten Erdgeschoße gleichen mittlerweile Rohbauten. Sämtliches Mobiliar in Vorräumen, Küchen, Wohnzimmern, Bauernstuben, selbst die Böden, alles musste herausgerissen werden und landete in riesigen Containern.