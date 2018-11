Die U18-Nationalmannschaft trainierte zwei Tage lang in der Eis-Sport-Arena in Spittal. Das Team bereitete sich auf ein Turnier in Slowenien vor. Mit dabei war auch der Spittaler Luis Lindner.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Luis Lindner trainierte mit Nationalteam in Spittal © Nicole Kari

Die Eishockeystars von Morgen trainierten in der Spittaler Eis-Sport-Arena. 23 Spieler der U18-Nationalmannschaft mit Trainer Christian Dolezal bereiteten sich hier zwei Tage lang auf das Vier-Nationen Turnier in Jesenice (Slowenien) vor, das bis Sonntag läuft. Die Teilnehmer sind Österreich, Ungarn, Italien und Slowenien.

„Wir sind das erste Mal in Spittal. Hier finden wir ein gutes Angebot vor“, zeigt sich Dolezal zufrieden. Einziges Manko: „Das Eis ist nach zwei Minuten schon ramponiert. Keine Ahnung, woran das liegt.“ Mit dabei ist auch der Spittaler Luis Lindner, der das zweite Jahr im Nationalteam spielt und die Red Bull Akademie – eine Talentschmiede für den Fußball- und Eishockeynachwuchs – in Salzburg besucht. „Vorher war er Stürmer, jetzt setzen wir ihn als Verteidiger ein. Mit ihm haben wir einen professionellen Hockeyspieler“, so Dolezal.

Der 17-Jährige hat große Pläne. Erst vor wenigen Tagen streckte er seine Fühler nach Amerika aus. Dort wurde der Oberkärntner bei einem Freundschaftsturnier von den NHL-Scouts genau unter die Lupe genommen. Jetzt heißt es abwarten, wohin es den jungen Sportler verschlagen wird. „Amerika ist für mich eine Option, aber es ist alles offen“, sagt Lindner. Fix ist nur eines: „Mit der Ausbildung bin ich 2020 fertig.“

Seine ersten Erfolge feierte Lindner natürlich auf Spittaler Eis. Beim Eishockeyverein Spittal leistet Trainer Florian Mühlstein hervorragende Nachwuchsarbeit. Ein Hineinschnuppern in diesen Sport ist jederzeit möglich. „Für Anfänger fallen keine Trainingskosten an, die Ausrüstung wird über den Verein beigestellt“, sagt Kerstin de Piero, stellvertretende Obfrau. Derzeit werden 50 Kinder und Jugendliche trainiert.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.