Guido Unterwurzacher begeisterte mit bildgewaltigen Abenteuern auf den Bergen dieser Welt beim Vortrag der Bergrettung in Mühldorf.

Andreas Ratschiller, Guido Unterwurzacher und Hannes Oberhuber © Camilla Kleinsasser

Von seinen ersten Abenteuern am Wilden Kaiser, seinem Hausberg, und seinem Werdegang hin zu einem der vielseitigsten Alpinisten Österreichs, erzählte der Tiroler Guido Unterwurzacher in packender und humorvoller Art und Weise in Mühldorf. Die Bergrettungsortsstelle Kolbnitz unter Leiter Hannes Oberhuber holte den zweifachen Familienvater und Bergführer für den jährlichen Multimediavortrag für den guten Zweck ins Untere Mölltal.