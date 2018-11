Facebook

Minister Mario Kunasek besichtigt mit Hauptmann Markus Jansche den reparierten Damm in Waidegg, Gemeinde Kirchbach © HANS GUGGENBERGER

Bei allen Einsatzkräften bedankte sich gestern Verteidigungsminister Mario Kunasek. Er lobte das Zusammenspiel zwischen Soldaten, Feuerwehr und Bevölkerung. Das Bundesheer wird noch rund eineinhalb Wochen im Gail- und Lesachtal unterwegs sein. Sollte noch weitere Hilfe notwendig sein, so versprach Kunasek, die Einsatzkräfte weiter in der Region zu belassen. Er betonte, wie wichtig der Hubschraubereinsatz für die rasche Schließung des Dammes in Waidegg war. Aber auch der Einsatz der Hubschrauber im Lesachtal hat Notwendigkeit gezeigt, vor allem bei der Unterstützung zur Wiedererrichtung des Stromnetzes.

Minister Mario Kunasek, Hauptmann Markus Jansche, Bezirkshauptmann Heinz Pansi und Militärkommandant Walter Gitschthaler Foto © HANS GUGGENBERGER