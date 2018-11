Bei „Bauer sucht Frau“ auf ATV lernen die Jungbauern Christian Dullnig aus Krems in Kärnten und Philipp Sommeregger aus Hermagor am 14. November ihre Herzensdamen kennen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Qual der Wahl: Bauer Christian Dullnig aus Krems in Kärnten mit seinen drei Hofdamen Anna, Celia und Bianca © KK/ATV, ERNST KAINERSTORFER

Endlich wird das Geheimnis gelüftet, welche jungen Damen den beiden Oberkärntner Bauern in der 15. Staffel von „Bauer sucht Frau“ den Kopf verdreht haben. Aus der Flut an Bewerbungen wählten Christian Dullnig aus Krems in Kärnten und Philipp Sommeregger aus Hermagor ihre drei Herzensdamen aus. Die Auserwählten waren eine Woche lang zu Gast auf den Höfen der Kandidaten. Gedreht wurde bereits im Sommer.

„Ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick“, verriet Christian Dullnig noch vor den Dreharbeiten. Ob der 30-jährige Biobauer aus dem Liesertal die große Liebe gefunden hat, wird sich nun zeigen. Soviel sei verraten: An einer Dame blieb sein Blick besonders lange hängen. Auch Jungbauer Philipp Sommeregger sucht über die Show mit Moderatorin Arabella Kiesbauer seine Traumfrau.