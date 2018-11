Wer wird Chor des Jahres 2018? Die zehn besten Kärntner Chöre aus der Vorentscheidung buhlen am 8. November im Konzerthaus in Klagenfurt um den Sieg. Vier Oberkärntner Chöre sind dabei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kirchenchor Obervellach unter der Leitung von Michaela Hanser © KK/STEINER Josef / evolutionarts.at

Zehn Kärntner Chöre schafften den Einzug in das Finale beim Bewerb „Chor des Jahres 2018“. Mit dem Chor des Bundesoberstufenrealgymnasiums in Hermagor, dem MGV Almrose Radenthein, Bonum Cantum Vocal aus Seeboden und dem Kirchenchor Obervellach ist Oberkärnten stark vertreten. Am Donnerstag, 6. November, um 19.30 Uhr findet im Konzerthaus Klagenfurt das Finale statt. ORF-Radio Kärnten überträgt live. Durch das Programm führt Josef Nadrag.