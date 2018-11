Facebook

Markus Meirhofer, Herwig Ronacher, Gebhard Oberbichler, Walter Frey, Schachner, Alexander Gressel (stehend), Peter Suntinger, Andrea Ronacher, die Landesräte Sara Schaar und Martin Gruber © Nicole Kari

Das Haus der Steinböcke mit Welcome-Center in Heiligenblut soll vor allem durch seine Schlichtheit bestechen. Das war die Projektvorgabe von Nationalparkdirektor Peter Rupitsch. Es brauchte um die sieben Entwürfe und jahrelange Vorarbeit, bis ein umsetzbarer Entwurf auf dem Tisch lag. Nun ist der Spatenstich für das 4,1 Millionen Euro-Projekt erfolgt. Das Gebäude wird auf die 1991 errichtete Tiefgarage an der Ortseinfahrt gesetzt. Die Fertigstellung ist bis zum Frühjahr 2020 geplant. Zum Zug kam das Architektenpaar Herwig und Andrea Ronacher aus Hermagor, die das Gebäude so planten, dass ein uneingeschränkter Blick auf den Großglockner und die Kirche erhalten bleibt. „Der Entwurf wird eins zu eins umgesetzt. Lediglich auf die Dachbegrünung verzichten wir. Wenn man die Umgebung betrachtet, wird es diese nicht brauchen“, sagte Bürgermeister Josef Schachner. Vorgabe an Planer: Freier Blick auf Kirche und Großglockner Foto © KK/Architekten Ronacher

Das Haus wird die Heimat einer neuen Nationalpark-Ausstellung zum Thema Steinböcke werden. Es war die Arbeit eines halben Jahrhunderts, diese wieder im Nationalpark anzusiedeln. „Derzeit zählen wir rund 250 Stück“, schildert Hans Pichler von der Steinwild Hegegemeinschaft Heiligenblut. Neben Ausstellungsflächen wird der Neubau zur touristischen Anlaufstelle für die Region werden. Ebenso wird hier ein Kaffeehaus untergebracht. „Restaurantbetrieb wird es keinen geben, um mit den umliegenden Betrieben nicht in Konkurrenz zu treten“, sagte Schachner. Noch in dieser Wintersaison wird das angrenzende Hotel Rupertihaus wieder eröffnet. „Wir starten mit 65 Betten, wollen aber den Hotelbetrieb erweitern und modernisieren. Ab Sommer wollen wir auch ein Restaurant führen“, verrät der neue Betreiber Josef Suntinger über seine Pläne am Nachbargrund.

Infos Finanzierung. 1,83 Millionen kommen aus dem Budget der Gemeinde Heiligenblut, dazu weitere 500.000 Euro in Form eines Darlehens. 870.000 Euro werden aus EU-Mitteln finanziert, 500.000 Euro seitens des Landes. Jeweils 200.000 Euro zahlen der Verein der Freunde des Nationalparks Hohe Tauern und die Privatstiftung der Kärntner Sparkasse dazu. Das ergibt eine Gesamtsumme von 4,1 Millionen Euro.

