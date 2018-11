Facebook

Die Aufräumarbeiten werden noch Wochen dauern © Debelak/Bundesheer

Die Kärntner Landesregierung hat am Dienstag ein "Sofortpaket" in Höhe von sieben Millionen Euro für die Folgen der Unwetterkatastrophe beschlossen. Dieses Maßnahmenpaket umfasst laut Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) drei Punkte. Eine Million Euro wird über die "Hilfe in besonderen Lebenslagen" zur Verfügung gestellt. "1000, 3000 oder 5000 Euro können direkt über die Gemeinden bezogen werden", sagt Kaiser. Dem Kärntner Nothilfswerk werden drei Millionen Euro an Liquidität zugeführt, "damit wir dann auch möglichst rasch in die Auszahlung kommen", sagt Kaiser. Hier soll auch zusätzliches Personal eingesetzt werden.

