© APA/AFP/JACK GUEZ

Per Telefon meldete sich Montagnachmittag eine unbekannte Frau bei einer Tankstelle in Radenthein. Sie forderte von einer Mitarbeiterin die Herausgabe von insgesamt zehn Bitcoin-Codes. Die unbekannte Täterin gab sich als Angestellte dieser Firma aus und gab an, dass sie die Codes für die Stornierung gewisser Aufladebons benötige.