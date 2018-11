Enorme Sturmschäden in Oberkärntens Wäldern gefährden die wirtschaftliche Existenz vieler Bauern. Bezirkshauptmannschaften starten mit Info-Veranstaltungen.

Die Soldaten des Pionierbattaillons Villach standen bereits in Kötschach-Mauthen bei Aufräumarbeiten im Einsatz. Für diese Woche werden sie auch für Mörtschach angefordert © BUNDESHEER/CHRISTIAN DEBELAK

Über 450.000 Festmeter Schadholz verursachte Sturm „Vaia“ im Oberen Drau- und Mölltal. Bezirkshauptmann Klaus Brandner: „Ende dieser Woche werden wir Gemeindevertreter und Waldbauern darüber informieren, welche Fördermöglichkeiten es von Land, Bund und Landwirtschaftskammer gibt, und wie der Assistenzeinsatz der Villacher Pioniere in Mörtschach aussehen wird.“ Zur Absicherung loser Felsen an den Gemeindestraßen in Mörtschach wurden nämlich die Villacher Pioniere angefordert. Sie sorgen dafür, dass die Gemeindestraßen für die Mörtschacher keine Gefahr mehr darstellen.

„Die wirtschaftliche Existenz vieler Waldbauern ist über viele Jahre gefährdet, denn der Wald ist im Mölltal die Sparkasse der Bauern. Für größere Investitionen auf den Höfen, diente immer schon der Holzverkauf“, sagt Brandner. Mit der Aufarbeitung des Schadholzes und dessen Abtransport wird man beginnen, wenn die Böden gefroren sind. Die zur Zeit vom Niederschlag aufgeweichten Forstwege zu befahren, würde sie nur kaputtmachen. Lesen Sie hier mehr.

Für den Bezirk Hermagor gibt es noch keine Schätzungen. „Wir müssen schauen, dass wir die Straßen befahrbar machen, erst dann können wir mit der Aufarbeitung der Forstschäden beginnen“, sagt der Hermagorer Bezirkshauptmann Heinz Pansi. „Mehrere 100.000 Festmeter Holz liegen am Boden, ein gigantischer Schaden“. Betroffen sind vor allem Lesachtal und die "Untere Valentinalm" in Kötschach-Mauthen, aber Schäden gibt es überall. Mitte November wird bei einem Treffen von Experten, Behörden und Waldbesitzern das weitere Vorgehen besprochen.



Infoveranstaltungen Hilfe. Die Bezirkshauptmannschaft Spittal erteilt bezüglich Schadholzaufarbeitung Infos für betroffene Waldbesitzer.

9. November. Irschen, Gasthaus Dorfwirt, 18 Uhr.

11. November. Mörtschach, Veranstaltungszentrum

„Kultbox“, 18 Uhr.

