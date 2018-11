Wetter Nass, aber mild

Facebook

Es bleibt bewölkt. Die Flüsse führen noch immer schlammiges Wasser - im Oberen Gailtal regnet es wieder © Claudia Lux

Von Süden her gelangen weiterhin recht feuchte und damit zum Teil auch wolkenreiche Luftmassen ins Land. Eines ist daher ziemlich sicher: Es wird für die derzeit vorherrschende Jahreszeit eindeutig zu mild bleiben. "Etwas unsicherer sind die Bewölkungs- und Niederschlagsverhältnisse", meint der Meteorologe Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Der auf den Bergen starke bzw. teils stürmische Südwind staut weiterhin dichte Wolken und zumindest gebietsweise auch wieder leichten Niederschlag an die Berge an. Am häufigsten regnet es im Oberen Gailtal, wohingegen es im Mölltal durchaus länger trocken bleiben dürfte. Im Mölltal steigen die Temperaturen am Nachmittag knapp über 10 Grad.