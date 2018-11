Facebook

Aufräumarbeiten bei der Fischzucht, sie wurde zerstört © KK/ZERZA

In der Fischzucht Zerza in Kirchbach steht Sonja Trojer vor schlammbedeckten Trümmern ihres Unternehmens. In unmittelbarer Nähe ist der Gaildamm gebrochen und hat ihre Fischzucht samt Restaurant bis zur oberen Fensterkante unter Wasser gesetzt.

„Ich habe nicht einmal mehr ein Blatt Papier“, sagt Trojer und ist dankbar für die viele Hilfe, die ihr von Feuerwehr, Freunden und Nachbarschaft zuteil wurde. Das Schadensausmaß ist noch nicht abschätzbar. „Ob die feuchten Wände dem Winter standhalten, oder vielleicht Risse bekommen, werden die nächsten Monate zeigen. Strom gibt es keinen, alle Leitungen sind nass“, so Trojer.

Von den sieben bis neun Tonnen an Fischen konnte sie nur gut 200 Kilogramm retten. Trojer: „Viele haben noch verklebte Kiemen. Ich hoffe, dass einige zumindest mit dem Wasser weg schwimmen konnten und nicht sterben mussten.“ Eine Belastung war das Hochwasser auch für Wildtiere in und an Gewässern. „Einzeltiere können Probleme bekommen, andere Arten sind gut angepasst“, so Werner Petutschnig, Naturschutz-Sachverständiger des Landes.

Allerdings ist das Absenken der Staubecken – wie es bei Hochwassergefahr üblich ist – tödlich für Fische, Muscheln und Krebse. Sie verenden im Schlamm, wie Thomas Friedl vom Land beobachtet hat.

