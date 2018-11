Die Alp Con Cinema Tour ist heute und kommenden Dienstag zu Gast in Spittal. Im Gepäck: nervenaufreibende filmische Abenteuer in atemberaubenden Landschaften.

Andy Kirkpatrick war 18 Tage in der Wand des El Capitan © KK/Light Shed Pictures

Die Alp Con-Cinema Tour ist derzeit unterwegs durch 60 Kinos in Österreich, Deutschland und Italien. Am Dienstag, 6. November, ab 20 Uhr macht sie auch Halt im Cineplexx Spittal. Zu sehen ist ein Filmblock zum Thema Berge. Der Hauptfilm "Psycho Vertical" von Light Shed Pictures zeigt ein beeindruckendes und tiefgründiges Porträt über das komplexe Leben und die Motivationen des Schriftstellers, Comedian und Bergsteigers Andy Kirkpatrick, verwoben in einer 18-tägigen Solo-Besteigung des El Capitan.

Die 14-minütige Kurzdokumentation "Loved By All" von Sherpas Cinema zeigt die Geschichte von Apa Sherpa, der 21 Mal den Mount Everest bestieg. Er muste bereits im Alter von 12 Jahren als Hochträger arbeiten. Durch seine Arbeit bei der Apa Sherpa Foundation will er eine andere Zukunft für seine Leute schaffen. Und im 35-Minüter "Facing the Limit" von Mediaart Production Coop geht es um die Höhen und Tiefen im Leben der Südtiroler Extrembergsteigerin Tamara Lunger. Die 31-Jährige erklomm als jüngste Frau den 8516 Meter hohen Lhotse und bestieg den K2 als zweite Frau Italiens. Dennoch ist ihr das Scheitern nicht unbekannt.

Am Dienstag, 13. November, gibt es im Cineplexx Spittal (20 Uhr) einen weiteren Filmblock zum Thema Schnee. Karten gibt's direkt in den Kinos.