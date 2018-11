Aufräumarbeiten laufen Jetzt wird gleich an zwei Ausweichrouten ins Lesachtal gearbeitet

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, um die Straßen wieder befahrbar zu machen © APA/Bundesheer/Debelak

Auf Hochtouren laufen in den Krisengebieten in Kärnten und Osttirol die Aufräumarbeiten nach den Unwettern in der Vorwoche. Oberste Prioriät hat die Wiederherstellung der Verkehrsverbindungen. Die Gailtal Bundesstraße B 111 ins Lesachtal ist nach wie vor gesperrt. "Ich weiß noch nicht wie lange. Eine Entscheidung wird es erst am Dienstag geben. Es gibt einige Gefahrenstellen, wo Steinschlag droht", sagt Hermagors Bezirkshauptmann Heinz Pansi.

Auf jeden Fall mehrere Monate lang gesperrt bleiben wird der Abschnitt Maria Luggau bis St. Lorenzen auf der B 111. Auf einer Länge von rund 25 Metern ist dort die Straße komplett weggebrochen. Nach Vorbereitungsarbeiten am Wochenende wurde am Montag damit begonnen, eine Umfahrungstrecke auf Forstwegen zu errichten. Pansi: "Wir arbeiten von zwei Seiten aus. Derzeit gehen wir davon aus, dass es etwa zwei Wochen lang dauern wird, denn wir müssen die Straße winterfest machen. Teilweise gibt es hier nur einen Traktorweg, wir müssen hier intensiv schottern." Die Ausweichroute ist mehr als zwei Kilometer lang. Für absolute Notfälle wird eine Umfahrung über den hochalpinen Bereich eingerichtet, die in den nächsten Tagen befahrbar sein soll.

Ebenfalls weiter gesperrt ist die Straße auf den Plöckenpass. Derzeit ist sie nur bis zum sogenannten Eder-Wirt befahrbar. Auch dort wird es noch Tage dauern, bis an eine Verkehrsfreigabe zu denken ist. Zudem werden derzeit unzähle Brücken überprüft. Geologen sind seit Tagen im Katastrophengebiet unterwegs, um mögliche Gefahrenquellen auszuforschen.

Wieder befahrbar

Im Bezirk Spittal/Drau sind laut Bezirkshauptmann Klaus Brandner nahezu alle Hauptverkehrsrouten wieder befahrbar. Nach wie vor gesperrt ist jedoch die Amlacher Landesstraße (Greifenburg). Halbseitig befahrbar ist mittlerweile wieder die Mölltalstraße im Bereich Lainach, Gemeinde Rangersdorf. Größere Baumaßnahmen werden bei der Zwickenberger Landesstraße (Oberdrauburg), Franganter Straße (Flattach) und Apriacher Landesstraße (Heiligenblut) umgesetzt. Im Bereich der Judenbrücke auf der Mölltalstraße in Großkirchheim wird die Hangrutschung weiter beobachtet.

Von Muren oder lockerem Felsmaterial bedroht, sind nach wie vor einige Gemeindestraßen in Mörtschach. Laut Brandner werden zur Absicherung der Felsen, Experten der Villacher Pioniere angefordert, sodass der Weg in die Schule und in die Arbeit für die Mörtschacher keine Gefahr darstellt.