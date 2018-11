Die angehenden Maturanten des Bundesgymnasiums Porcia in Spittal feierten mit rund 800 Besuchern ihren Maturaball.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Chiara Rauter, Luisa Lagger, Mitorganisatorin Sabine Peharz, Klassenvorständin Müller, Direktorin Rauter, Hannah Brandstätter, Timon Schrofner © PHOTO BAURECHT

Venezianische Polonaise und italienisches Buffett. Damit überraschten die 27 Schüler des Bundesgymnasiums Porcia in Spittal die rund 800 Ballbesucher. Sie stellten ihren Maturaball im Kongresshaus in Millstatt unter das Motto „Una Notte Veneziana“. Die Schüler und Eltern des Ballkomitees, allen voran Organisatorin Sabine Peharz, machten mit neuen Ideen den Ball zu einem unvergesslichen Erlebnis. So sorgte Sigi Leitner für den perfekten grafischen Auftritt mit eigenem Logo und einer Ball-Homepage.

Die Dekoration stellte Pulcinella Ball-Organisatorin Ina Lerchbaumer zur Verfügung. Die Theatergruppe des Bundesoberstufenrealgymnasiums Spittal überraschte die Gäste mit ihrem Auftritt in venezianischen Kostümen. Für Stimmung sorgten die Band Missing Link sowie Thomas Obereder und Thomas Rauter in der Disco. Direktorin Dagmar Rauter und Klassenvorständin Sarah Müller genossen mit den Unternehmern Klaus Raunegger, Christine Palle und Harald Nessl, Apotheker Dominik Schantl und Landtagsabgeordneten Gerhard Köfer den Ball.

Millstatt: BG Ball unter dem Motto "Una Notte Veneziana" Im Kongresshaus Millstatt fand der Ball des BG Porcia statt: Chiara Rauter, Luisa Lagger, Mitorganisatorin Sabine Peharz, Klassenvorständin Sarah Müller, Direktor Dagmar Rauter, Hannah Brandstätter, Timon Schrofner - Namen von links Patrick Sommeregger-Baurecht Unter dem Motto "Una Notte Veneziana" wurde bis tief in die Nacht getanzt und gefeiert. Patrick Sommeregger-Baurecht Klicken Sie sich bitte durch die Bilder ! Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht Patrick Sommeregger-Baurecht 1/47