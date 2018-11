Facebook

In Gmünd und Trebesing darf derzeit das Leitungswasser nicht getrunken werden, ohne es vorher abzukochen (Symbolfoto) © AP/Frank Augstein

In den Gemeinden Gmünd und Trebesing muss die Bevölkerung ihr Wasser abkochen. Das gaben am Freitag die beiden Gemeinden bekannt. Der Grund: Im Hochbehälter Zlattnig in der Gemeinde Trebesing, der auch mit der Gemeindewasserversorgungsanlage Gmünd verbunden ist, wurden bei einer Kontrolle am 30. Oktober Bakterien entdeckt. Es handelte sich um eine geringe Belastung mit Escherichia coli und Coliformen Bakterien. Diese Keime können etwa Durchfall auslösen.

Menschen, die im betroffenen Gebiet leben, sollen daher bis auf Widerruf ihr Leitungswasser mindestens drei Minuten lang bei Siedetemperatur abkochen, bevor sie es trinken oder zum Kochen verwenden.