Zwei Hubschrauber lieferten Sandsäcke und Panzersperren © LEOPOLD SALCHER

Die ersten Schadensbeurteilungen sind niederschmetternd. Die Gailfluten haben das massive Wehr in Wetzmann am Eingang ins Gailtal zerstört und das Kraftwerk Hasslacher in Mitleidenschaft gezogen. Enorm hoch sind auch die Schäden an den Brücken im oberen Tal. „Der Nölblinger Steg fiel ebenso wie die Gailbrücke in Döbernitzen der Flut zum Opfer. An der Gailbrücke in Stranig wurde ein Pfeiler weggerissen“, listet Hannes Poglitsch, Leiter des Amtes für Wasserwirtschaft Hermagor, auf. Dazu kommen Dammbrüche in Goderschach, Stranig und der riesige, 200 Meter lange rechtsufrige Dammbruch unmittelbar nach der Gailbrücke Waidegg. „Dieses Ereignis hat letztlich die Katastrophe in Rattendorf ausgelöst“, sagt Poglitsch. „Möglicherweise führte die Verklausung durch Treibholz an der Brücke zu einem stark verringerten Durchfluss, welche in der Folge eine massive Düsenbildung wie eine Verwirbelung des Wassers hervorrief und so den Bruch bewirkte.“

Der gebrochene Damm in Waidegg muss rasch wieder geschlossen werden Foto © LEOPOLD SALCHER