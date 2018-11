Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Herbsttag in Lendorf © Andrea Steiner

Das Wetter heute, Samstag, beschert uns mit dem herrschenden Südwind in der Höhe oft viele, teils auch hochnebelartige Wolken. Die Wolken sind vor allem zu Beginn des Tages zumeist dichter und lokal ist sogar ein wenig Regen möglich. Im Verlauf des Tages werden dann aber die hochnebelartigen Wolken doch langsam löchriger und deshalb steigt besonders in den Nachmittagsstunden die Chance für die Sonne an. Stellenweise könnte sich der Hochnebel aber auch als beständig erweisen. Die Temperaturen sind weiterhin zu hoch für die Jahreszeit und am Nachmittag erwarten wir zum Beispiel in Hermagor Werte nahe 14 Grad. "Das milde Wetter belastet am Samstag vor allem Menschen mit an sich bereits zu niedrigem Blutdruck", befürchtet der Meteorologe Reinhard Prugger.