© KLZ/Kanizaj

Ein 60-jähriger Niederländer schlug in der Nacht auf Freitag alleine zwei Räuber in die Flucht. Der Mann hatte sich bis etwa 3.10 Uhr in einer Pizzeria in Heiligenblut aufgehalten. Anschließend war er von der Pizzeria durch eine Parkanlage zu einer Bank im Ortszentrum gegangen und hatte dort beim Bankomaten um 3.21 Uhr 50 Euro behoben. Dabei dürfte er beobachtet worden sein.

